Criscitiello | Juventus vera rivale dell’Inter Conte ha messo le mani avanti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo Michelelaè ladell‘Inter per lo scudetto, mentre il Napoli diè fuori dai giochi”tifa Juve per lo scudetto. Il Napoli difuori dalla corsa Nel suo consueto editoriale su Sportitalia.it, Micheleha offerto una sua analisi sulla prossima stagione di Serie A, concentrandosi sulla lotta scudetto e sul nuovo Napoli di Antoniovede lacome la principale sfidanteper il titolo. Sul club bianconero, il giornalista afferma: “Laè sulla strada giusta. Giuntoli è in questo momento il miglior Direttore Sportivo italiano. La Juve ha trovato le figure giuste per ripartire. Peccato solo aver buttato via un anno. Thiago Motta ha le idee chiare e un carattere che all’esterno non traspariva del tutto”.