(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladell’è composta da due bande celesti che abbracciano una fascia bianca. Al centro di quest’ultima troneggia unche ha un volto umano. Si tratta deldi maggio ed è un riferimento a Inti, il dio delper il popolo Inca, emblema di indipendenza, libertà e forza. Questa antica civiltà precolombiana prosperò in Sudamerica tra il XIII e il XVI secolo attorno alla capitale dell’Impero, Cuzco. Che fu rasa al suolo durante la conquista spagnola operata attraverso le truppe di Francisco Pizarro nel 1572. Emblema nazionale die Uruguay, il Sol de Mayo che troviamoha 16 raggi dritti e 16 ondulati che si alternano tra loro (dell’Uruguay sono 8). Il suo colore, come stabilito dal governo di casa nel 1978, in piena dittatura dei generali, è giallo oro e ha un diametro interno di 10 centimetri e uno esterno di 25 centimetri.