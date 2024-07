Coppia famosa in crisi? Il figlio di due volti noti sarebbe affetto da gravi dipendenze

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)dai social e da sostanze stupefacenti. Ildi duedello spettacolo starebbe dando filo fa torcere ai genitori Inper ildiciannovenne e per alcune sue scelte di vita “azzardate”, duedel mondo dello spettacolo starebbero attraversando un periodo di sofferenza. Si tratta di Martina Colombari e del marito Costacurta. L’ex Miss Italia e il calciatore hanno dato alla luce il loro unicoAchille diciannove anni fa e già durante il periodo adolescenziale, il ragazzo sembrava essere portatore di guai. Stando a quanto riporta Alessandro Rosica in un sentito sfogo sui social volto a sensibilizzare i fan e lo stesso Achille Costacurta, sembra infatti che già a 14 anni al giovaned’arte piacesse sfrecciare per le strade di Milano con i costosissimi suv di famiglia.