Con Bugetti città ferma Distribuiti soltanto posti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il centrosinistra al governo della? Finora è stato più che altro un centro di collocamento. L’attacco arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci che sottolinea come, secondo lui, "i primi passi di questa nuova consigliatura si muovono in un porto delle nebbie. È passato più di un mese dalla vittoria di Ilariae laal palo – continua – Non sappiamo nulla su grandi e medi interventi: sottopasso del Soccorso, parco urbano, riapertura del sottopasso di via Ciulli, Bastione delle Forche, la palestra del polo scolastico di via Galcianese o dell’agibilità dello stadio Lungobisenzio. Per non parlare del futuro della multiutility o del fantomatico hub tessile. Intanto la, con il settore tessile e moda, naviga in una crisi economica preoccupante e sarebbe stato doveroso che il centrosinistra ai vertici dell’amministrazione esprimesse i suoi uomini migliori, invece di piegarsi, senza pudore, ai giochi di corrente con compromessi tutti al ribasso".