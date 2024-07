Cisal su lavoro e sicurezza Cavallaro | Sbloccare i fondi Inail per migliorare salute e sicurezza

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il Segretario Generale dellae consigliere Cnel, Francesco, chiede di utilizzare gli avanzi di bilancio dell’a favore disulRoma. “Già da alcuni anni lapropone non solo di utilizzare gli avanzi di bilancio dell’, evitando di incrementare la giacenza di cassa depositata in tesoreria centrale, ma anche di svincolare igià giacenti, che quest’anno raggiungerebbero i 41 miliardi. Tali risorse potrebbero essere destinate alla formazione, alla ricerca, alla prevenzione, al miglioramento dei livelli delle prestazioni per infortunati e tecnopatici e più in generale alla realizzazione degli interventi necessari a garantire i più alti standard die tutela nelle aziende. Auspichiamo che il Governo voglia quanto prima coinvolgere, su questo tema, le parti sociali per avviare un confronto preventivo ad eventuali iniziative normative”.