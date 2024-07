C’è il fattore sconto in ogni trattativa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cala la domanda e salgono i prezzi del mercato immobiliare a Milano nel primo semestre dell’anno. È quanto emerge dal 2° Osservatorio di Nomisma, società guidata dall’amministratore delegato Luca Dondi (nella foto), che sul fronte residenziale indica la conclusione di 24.832 compravendite, con un calo del 13,2%. Prezzi in rialzo invece per gli immobili usati con un progresso del 2% su base semestrale e del 3,2% su base annuale. Stabile lomedio sul prezzo richiesto, pari a circa il 9%, che scende al 6-7% nelle zone di maggior pregio. In crescita il mercato della locazione, con un incremento medio su base annuale del 5,2% dei canoni di affitto. Battuta d’arresto più evidente nel comparto non residenziale, con 935 immobili passati di mano (-24% annuo).