Calciomercato Milan fissate le visite mediche per Alvaro Morata Dove e quando

(Di lunedì 15 luglio 2024), terminato l’Europeo perè già tempo di pensare al futuro:le. Ecco dove e quandoci siamo. Archiviato l’Europeo in Germania con la vittoria della sua Spagna, con tanto di fascia di capitano, l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid si prepara ad approdare nel club di via Aldo Rossi. Il Diavolo pagherà la clausola da 13 milioni di euro e ha preparato un quadriennale da 4,5 milioni a stagione per la punta ex Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono già stateleper il 31enne e dovrebbero svolgersi nella giornata di martedì 16 luglio direttamente da Madrid. Sì, perchésarà l’assoluto protagonista dei festeggiamenti che si terranno in Spagna in questi giorni, per aver riportato la coppa di campione d’Europa in Spagna, dopo Portogallo e Italia.