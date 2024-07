Blitz della Squadra Volante | 21enne Denunciato per Spaccio di Droga

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Un giovane di 21 anni è stato protagonista di un'operazionenella vivace piazza Santa Caterina, dove è stato sorpreso mentre vendevaa un uomo di 55 anni. L'intervento degli agenti è scaturito dai sospetti generati dai movimenti insoliti del giovane nella zona. Dopo un rapido intervento, durante il quale è stata trovata una modesta quantità di stupefacente nascosta in un piccolo contenitore di plastica, la situazione si è chiarita ulteriormente. I poliziotti hanno anche rinvenuto denaro, presumibilmente proventovendita di sostanze illecite. Il giovane è stato quindiperdi, mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura per il suo coinvolgimento come consumatore di sostanze stupefacenti.