Attentato a Trump | cari concittadini di destra la vostra solidarietà mi sembra manipolatoria

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Alessio Andreoli Ovvio che qualsiasivada condannato da tutti, indipendentemente dal colore politico, ma questo è vero sempre? Se così fosse andrebbero condannati anche l’a Hitler, i numerosi attentati a Stalin, gli attentati a Mao Zedong o a Mussolini. Da uomo comune della strada, tra l’altro con una formazione tecnica e non umanistica, mi viene da pensare che solo una persona della levatura di Mahatma Gandhi sarebbe convintamente e senza ombra di dubbio in grado di condannare e perdonare qualsiasiindipendentemente da chi ne è vittima. Da qui mi vorrei soffermare sulle parole di condanna dell’a Donalddei nostri politici, molti dei quali (Salvini in testa) approfittano del fattaccio per attaccare gli avversari politici (italiani), rei – a suo dire – di istigare alla violenza, ma non solo questo; perché addirittura qualcuno arriva a paragonare l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy a questo