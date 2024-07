Anger Foot | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 15 luglio 2024), sviluppato da Free Lives e pubblicato da Devolver Digital, è un gioco che sfida le convenzioni degli sparatutto in prima persona, integrando un’inedita meccanica di combattimento basata sui calci in un contesto visivamente travolgente e ironico. Ambientato nella grottesca Shit City, il gioco non solo mantiene le promesse di adrenalina e caos, ma lo fa con un tocco di umorismo irresistibile.La storia diè tanto semplice quanto assurda. Il protagonista, un collezionista maniacale di sneakers, si trova a dover recuperare la sua preziosa collezione rubata da una banda criminale. Questo pretesto ci conduce attraverso i meandri degradati di Shit City, dai quartieri malfamati alle fogne, fino agli edifici governativi, in una spirale di degrado e corruzione che fa da perfetto sfondo alla furia vendicativa del nostro eroe.