Amos Partenio a Roccabascerana | il caldo non ferma la prevenzione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche illa. Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio 2024, lain rosa diha fatto tappa a. Nella frazione di Tuoro, presso i locali di “Libera Associazione San Nicola”, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, dall’ecografista dottor Michele Capozzi e dalla dermatologa dottoressa Maria Assunta Baldassarre. Tantissime le persone che, nonostante la forte ondata diestivo, si sono sottoposte ai controlli decretando, ancora una volta, il successo dell’iniziativa. Lava avanti, grazie a tutti coloro che continuano a crederci e a seguire il fiocco rosa. Per questo l’ringrazia come sempre i medici specialisti per il loro prezioso operato sul territorio e tutti i pazienti che si sottopongono alle visite gratuite, perché lae la diagnosi precoce possono salvare la vita.