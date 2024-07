All’ospedale di Piedimonte Matese valutazione della salute ossea non invasiva con tecnologia REMS

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024). Installata laper lo studioe densitàpresso l’UOC di Ortopedia e Traumatologia del PO didiretta dal Prof. Bruno Di Maggio. La(Radiofrequency Echografic Multi Spectrometry), brevettata presso il CNR di Lecce, è una rivoluzionaria tecnica di indagine dello statoqualità equantità dell’osso utilizzando una densitometria ad ultrasuoni che evita l’uso delle radiazioni ionizzanti, grosso limitemetodica DEXA, universalmente utilizzata per lo studio dell’osteoporosi. L’efficacia in ambito sanitario è già stata riconosciuta dal Ministero, che l’ha considerata una “BEST PRACTICE”, così come la convenienza in ambito economico, sancita da uno studio HTA dell’Università Bocconi di Milano.