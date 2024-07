Adani impazzito durante la finale Spagna-Inghilterra Rai è rivolta | Come siamo arrivati a questo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cosìal Mondiale di Qatar 2022, anche Euro 2024 ha due protagonisti: una è la, campione per la quarta volta e assoluta regina del torneo; per l'Italia, invece, il prim'attore non sta in campo, bensì in tribuna con le cuffie. È la voce che fa da commento tecnico alle partite più importanti della competizione, quella che più fa discutere e divide gli appassionati. Stiamo parlando, ovviamente, di Daniele, ancora una volta sopra le righe, com'è nel suo stile. Amante del bel gioco, appassionato di tattica, un entusiasta della vita a prescindere. Il suo “facciamo calcio” è diventato un mantra, ma c'è chi lo accusa che sia diventato personaggio e caricatura di sé stesso. Le urla clamorose ad ogni gol o passaggio filtrante del Fabian Ruiz di turno, quel “madre de Dìos” ogni volta che Yamal o Foden toccano palla, cifre stilistiche ormai inconfondibili.