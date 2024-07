Zirkzee saluta i rossoblu | Lascio il Bologna dove merita di stare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Grazie. Inizia così il post di commiato di Joshuadopo l’ufficialità del suo passaggio al Manchester United. Se da un lato il sito istituzionale delha dato l’annuncio della cessione con i crismi del comunicato di servizio, su Instagram anche la società non ha esitato are e commentare il lungo messaggio d’amore che l’olandese ha voluto condividere con tutti i tifosi, non prima di aver dedicato al suo ex talento un messaggio sullo stesso social network: “Grazie Joshua e in bocca al lupo per la tua carriera: queste emozioni non le dimenticheremo mai”.non ha esitato a esternare tutti i suoi sentimenti, rispondendo al post dele dedicandone uno ai: “Non riesco davvero a trovare le parole per spiegare quanto significhi per me.