Wimbledon 2024 | Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic atto secondo sul Centre Court

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancora loro,. Passa un anno, ma sono di nuovo lo spagnolo e il serbo a sfidarsi nella finale di. Nel frattempo di cose ne sono successe tante, anzi tantissime: la finale thriller di Cincinnati durata tre ore e 50 minuti, la semifinale delle ATP Finals di Torino, poi una totale separazione delle strade per i due. Da una parte,, dopo Cincinnati, ha faticato moltissimo a ritrovare vittorie. Si è rivisto in auge in primavera, a Indian Wells, e poi è riuscito a portare a casa il Roland Garros e a presentarsi a questo appuntamento con la possibilità di piazzare una doppietta che proprio il suo avversario odierno aveva realizzato per ultimo nel 2021 (quando, per la verità, stava per succedere qualcosa di più).