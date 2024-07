WhatsApp aggiunge una nuova funzione che cambia per sempre il modo in cui userai l’app | le novità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Tra la trasformazione dei vocali e una, Mark Zuckerbergildi usare. Tutte leda conoscere. I vocali sono diventati, nostro malgrado, una delle funzioni più utilizzate di. Inpiù casi sostituiscono addirittura una telefonata: a volte una svolta, altre una iattura, soprattutto per chi sta al lavoro e non può ascoltarli. Ma non c’è niente da fare, i vocali sono fatti così, attirano e dividono: per quanto molto fastidiosi (soprattutto quando vanno oltre il minuto e se ne manda più di uno a stretto giro di posta) rappresentano unsmart per dialogare, “chattare” con la voce, comunicare. Se n’è accorto Meta., tra nuovi funzioni per i vocali e le chat di gruppo – cityrumors.itChe ha deciso di allargare unache ricorda tanto ciò che da tempo è possibile fare sui telefoni Google Pixel e iOS.