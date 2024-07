Viennetta fatta in casa | la torta gelato più amata di sempre

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 luglio 2024) Laè uno dei dessert più amati dida grandi e bambini. Una nuvola soffice di panna montata, intervallata da croccanti sfoglie di cioccolato amaro: una combinazione perfetta, un matrimonio di golosità, un capolavoro. Quante volte abbiamo ceduto alla tentazione e l’abbiamo acquistata al supermercato? Un’infinità! E se vi dicessi che possiamo prepararla con le nostre mani, senza gelatiera e con pochi e semplici passaggi? Non ci credete? Allora vediamo insieme come fare e siate pronte a ricredervi!in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 ml di panna fresca 150 g di cioccolato fondente 250/300g di latte condensato. Queste dosi sono perfette per uno stampo da plumcake da 25 centimetri di lunghezza.