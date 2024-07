Ultimo giorno di Esami di Stato Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 luglio 2024) Inviata da Gilda Ricci - Glidisono terminati e questa volta li racconto da spettatrice, tra i ragazzi, con i ragazzi, le loro famiglie, gli amici, fidanzati e non, tra un pubblico sorridente e di supporto, quello che non è solo testimone di una delle prove più importanti nella vita di un adolescente, ma partecipe ad un evento ricco di emozioni e suspense. Forse il miglior modo per poterne scrivere con obiettività, nonostante a volte il coinvolgimento emotivo di questi studenti, tutti speciali, unici, meravigliosi, che hanno studiato fino ad un minuto prima di entrare in un’aula, dove presidente e commissari interni ed esterni li attendevano curiosi. L'articolodidi. .