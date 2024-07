Traffico Roma del 14-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto rallentamenti e code su via Pontina tra il gres Spinaceto verso Pomezia né su di impedimento di rilievo sul Raccordo Anulare e sulle principali consolari maggiorda questa mattina ha rilevato lungo la via Litoranea 3 Lido di Ostia e Torvaianica anche per un cantiere nel tratto abbiamo rallentamenti e code nelle due direzioni lungo la tangenziale per lavori sulla sopraelevata ricordiamo che è prorogata fino al 26 luglio la chiusura dell’ingresso in tangenziale da via Prenestina la polizia locale Ci Segnala aNord lungo il viadotto Segni in direzione di via Camerata Picena incendio di fogliame non si escludono disagi alla viabilità prudenza nella Guida a Viale Trastevere fino a domani 15 luglio sono in programma lavori alle alberature nella fascia oraria 7 di modifica sosta viabilità anche in Piazza Sidney Sonnino e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli per dettagli su questa e altre notizie consultate il sito