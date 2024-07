Tour de France | arrestato l’uomo del lancio di patatine contro Pogacar

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) E’ statolo spettatore che ieri, alde, ha lanciato dellefritte in faccia a Tadeje Jonas Vingegaard a due chilometri dal traguardo. Il gesto, come hanno riferito alcuni testimoni, non è sfuggito ad un gendarme che si trovava nelle vicinanze, il quale è immediatamente intervenuto: “Lo ha spinto bruscamente fuori strada e un’auto della gendarmeria è arrivata dietro le transenne per portarlo via meno di cinque minuti dopo”, hanno raccontato a Marca. Secondo Alexis, il testimone che ha deciso di raccontare l’accaduto, l’alcol potrebbe essere la ragione principale di questo atto sconsiderato: “Non sembrava premeditato. Al passaggio dei corridori, i suoi amici sono rimasti piuttosto sorpresi”.dedeldiSportFace.