Strafossone foto e classifica dell’edizione 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Carrara, 14 luglio– Dal campo sportivo di Fossone, immerso nella campagna adiacente a Carrara e avvolto dall'odore e dall'idea del mare che ti attrae come le sirene di Ulisse, ha preso il via la 19esima edizione di questa rinomata gara podistica. L'evento, ogni anno, raccoglie alla partenza i migliori talenti locali desiderosi di confrontarsi con una vasta gamma di campioni, attratti dagli abbondanti premi in palio. Non sorprende, quindi, che alla partenza si registrino atleti provenienti non solo da Firenze ma da tutta la Toscana., ledell'edizioneLaè una gara veloce di poco meno di 9 km, interamente pianeggiante, che si snoda tra le vie del borgo. Questo percorso affascinante e impegnativo attira podisti di ogni livello, offrendo una sfida adrenalinica e coinvolgente.