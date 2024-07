Spagna-Inghilterra Morata | Ho lavorato come un muratore Serie A? Vedremo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Alvaroha condotto da capitano la suaal trionfo in Euro 2024. L’ex attaccante della Juventus ha segnato un solo gol (all’esordio nel torneo contro la Croazia), ma è sempre stato fondamentale in campo con la sua generosità. “Mi son dovuto mettere i panni di– racconta ai microfoni di Rai Sport – non ho segnato tanti gol ma hofossi un tifoso. E’ la cosa più bella della mia carriera”. Per, visti i trascorsi in bianconero e la moglie Alice Campello, un legame profondo con l’Italia. “Tanti di loro tifavano per noi, Chiellini mi ha detto di alzarla prima della partita – ha proseguito il centravanti spagnolo, corteggiato dal Milan – Ora è il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza.A?”, la sua chiosa con un sorriso.