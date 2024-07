Spagna favorita con la forza dei singoli e del gruppo ma questa Inghilterra sembra inscalfibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Da una parte c’è Bellingham, e dall’altra Yamal: due talenti generazionali che domineranno i prossimi quindici anni ai massimi livelli. Da una parte c’è il gioco, il collettivo, un calcio brillante, moderno e piacevole, dall’altra un situazionismo vecchio stampo, la capacità di essere camaleontici, di sfruttare i subentri e di non mollare mai. E qui i due binari cominciano a separarsi. Poi, l’ultimo confronto, quello del merito: lale ha vinte tutte, ha dovuto passare il girone con Italia e Croazia ed eliminare Germania e Francia, facendolo in modo piacevole agli occhi, mentre l’ha faticato in un girone non insormontabile, poi con la Slovacchia a trenta secondi dal triplice fischio era fuori, con la Svizzera è passata ai rigori, con l’Olanda l’ha vinta nel recupero, sempre subendo per prima gol.