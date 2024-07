Shannen Doherty chi era l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 14 luglio 2024) Non ce l’ha fatta, morta a Los Angeles ieri dopo una lunga malattia. Affetta da cancro al seno al quarto stadio, che aveva ormai metastatizzato al cervello, l’attrice aveva raccontato nel dettaglio la sua vita col tumore, attraverso un podcast seguitissimo, “Let’s Be Clear”. E anche tanti piccoli e grandi contenuti sui social. Nota al grande pubblico per l’interpretazione diWalsh inha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Nata a Memphis, nel Tennessee, il 12 aprile 1971 dal bancario John Thomas e dall’estetista Rose,debutta in una serie nel 1982 nel ruolo di Jenny Wilder in La casa nella prateria. Dopo aver fatto da guest star in numerose serie degli anni ’80, si ritaglia anche uno spazio nel cinema.