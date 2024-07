Reazione a Carena le Salsa e Merenda vincono grazie al ‘caso'

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024) Era dal 5 luglio chea Catena non celebrava una vittoria. Dopo nove giornate sottotono, in cui il programma di Pino Insegno è parso perseguitato dalla sfortuna, ci hanno pensato le cosiddette ‘e Merende' a cambiare musica. Carola, Mariasole e Marianna hanno sfidato i ‘Comare e Compare', un trio di Torino composto da Valeria, Giulia e Mattia. Nel corso de L'Intesa Vincente è stato chiamato in causa persino il conduttore. Scopriamo cosa è successo e a quanto ammonta il montepremi vinto. Le campionesse si superano a L'intesa vincente e citano Pino Insegno Il game show è entrato subito dal vivo. La sfida si è combattuta tra lee i torinesi ‘Comare e Compare'. Le new entry hanno spiegato di aver optato per questo soprannome perché i due concorrenti coniugati sono madrina e padrino di battesimo del figlio maggiore di Valeria.