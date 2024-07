Pattinaggio artistico a rotelle | Sofia Ciacia ed Elvis Martinello trionfano nell’Inline ai Campionati Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Si chiude con il successo dila lunga maratona dedicata aidi, rassegna andata in scena in questi giorni nel cuore della Val Camonica, precisamente a Ponte di Legno (Brescia). La pattinatrice, forte di una buona esperienza in campo Junior, ha trovato il primo titolo nella massima categoria, prendendo il largo nel segmento più lungo. L’atleta, seconda di un’incollatura dopo lo short (a seguito di una modifica della classifica arrivata nella tarda serata di ieri), si è imposta con fermezza nel libero raccogliendo il miglior riscontro in entrambi i punteggi. A fare la differenza, così come avvenuto nel corto, è stata la superiorità nelle components e la qualità di esecuzione di alcuni elementi, tra cui spiccano le trottole, la sequenza di passi (livello 3) e la choreo sequence, tutti valutati con un QOE di rilievo.