Omaggio a Puccini sotto le stelle in piazza San Marco

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – Con sei minuti di applausi, oltre 5mila spettatori hanno ringraziato l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice per l’incanto regalato, nella serata di sabato 13 luglio, inSancon l’al grande compositore Giacomonel centenario della morte, dal titolo “Omaggi adal mondo”. Neppure il leggero e improvviso acquazzone, che con perfetto tempismo ha iniziato a scendere sulla spettacolareveneziana nel preciso momento in cui il concerto terminava, ha indotto il pubblico a interrompere l’ovazione per le mirabili e potenti esecuzioni offertela direzione del maestro James Conlon, con il soprano Selene Zanetti e il tenore Brian Jagde. I due cantanti hanno ammaliato la platea, dove spiccavano tanti turisti stranieri, per l’intensità delle loro esibizioni.