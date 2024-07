Non mangiate quel pane Scoperta choc a tavola una donna ricoverata d’urgenza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Prima lo, poi i dolori, infine la corsa in ospedale. Brutta esperienza aper unadi 54 anni: lasi è accorta che nel pasto che stava consumando c’era qualcosa che non avrebbe dovuto esserci, ma purtroppo aveva già dato qualche morso. Laavrebbe quindi cominciato subito ad accusare dei dolori. Sul caso adesso stanno indagando anche i carabinieri. È successo ad Avellino. Laaveva invitato a casa alcuni amici per pranzo. La comitiva stava consumando le varie pietanze quando la padrona di casa ha fatto una. La 54enne si è accorta che in mezzo aldi segale che stavano mangiando c’erano alcuni pezzi di alluminio. Apunto la poveretta ha provato a sputarelo che aveva mangiato, ma alcuni di quei pezzi di alluminio ormai li aveva già ingeriti.