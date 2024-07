Napoli | Oriali ha già tutto sotto controllo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) È entrato nel mondoin sordina, per non dire in punta di piedi. Eppure, da leggenda del calcio quale è, Lelein azzurro è la storia che si scrive. Da quella della Nazionale a quella del, dopo un periodo di pausa. Ha chiuso la sua esperienza con l’Italia dopo l’arrivo di Spalletti, ma Conte lo ha voluto al. Una precisa richiesta del nuovo allenatore, una delle tante prima di firmare con il. È stato lo stesso allenatore a spiegarlo ieri in conferenza stampa. «Ci siamo conosciuti in nazionale, quando io arrivai come ct e Tavecchio mi propose. Dopo 10 minuti dissi: «È lui la persona giusta». All’Inter l’ho riportato con me, aho chiesto che mi accompagnasse in quest’esperienza. Lele è una persona che potrebbe stare a casa con i nipoti, ma ha accettato con entusiamo.