LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | evadono in tre ma il gruppo non lascia spazio

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.05 12.01 Riprese le fuggitive, prova ad uscire dalLucinda Brand (Lidl-Trek). Azione interessante da parte della neerlandese, compagna di squadra di Elisa Longo Borghini. 12.00 Mancano meno di 85 chilometri all’arrivo 11.58 In classifica generale nessuna delle atlete in testa fa paura, essendo tutte oltre l’ora di ritardo. Dovessero arrivare toglierebbero gli abbuoni al traguardo, ma ovviamente non è l’attacco che può far preoccupare Lotte Kopecky e il Team SD Worx. 11.55 Rimane di 25? il distacco tra le tre fuggitive e il, che non sembra intenzionato a prendersi qualche chilometro di pausa.