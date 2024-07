LIVE Atletica Meeting Lignano Sabbiadoro 2024 in DIRETTA | Weir supera ancora i 21 metri! Ceccarelli in finale senza incantare Spanovic ritirata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI RIETI CON JACOBS ALLE 18.20 E ALLE 19.55 20.01: Al via la serie più veloce con Eloisa Coiro. Queste le protagoniste: 1 I 156 2:02.30 1:59.22 HALL Linden 1991 W AUS AUSTRALIA 1 E 722 2:00.95 1:59.95 THOMAS Carley 2000 W AUS AUSTRALIA 2 I 152 1:59.80 1:59.80 IBARZABAL Lorea 1994 W ESP SPAIN 3 E 185 2:00.55 2:00.55 BILLINGS Sarah 1998 W AUS AUSTRALIA 3 I 186 2:01.11 1:59.41 HERING Christina 1994 W GER GERMANY 4 I 188 1:59.93 1:59.93 KEEGAN Mckenna 1998 W USA U.S.A. 4 E 187 2:01.75 2:01.75 VUKOVIC Nina 2002 U23 W CRO CROATIA 5 I 190 1:59.76 1:59.61 COIRO Eloisa 2000 W ITA ITALYRM002 G.S. FIAMME AZZURRE 5 E 189 2:07.24 2:01.43 O’SULLIVAN Sophie 2001 W IRL IRELAND 6 I 191 ZAGO Samantha 1999 W ITA ITALYPR068 C.