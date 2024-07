La rievocazione ‘Andiamo a mietere il grano’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) In contrada Castrucciari (in prossimità dell’ippodromo San Paolo) a Piane di Montegiorgio, si terrà oggi nell’arco dell’intera giornata lail, promossa dall’associazione ‘La manovella del Fermano’, in collaborazione con i residenti della contrada. La manifestazione ospiterà anche la 4° prova del Campionato ‘Trattori Trofeo Asi’, rivolto ai mezzi meccanici di ulti,ma generazione oper valutare le loro applicazioni pratiche nel lavoro agricolo. L’evento prenderà il via alle 9,30 con il raduno dei trattosi, sia mezzi d’epoca sia macchine nuovissime; alle 10,30 si svolgeranno le prove del Campionato di trattori a cui seguirà un piccolo e coreografico giro per la zona. Nel pomeriggio con inizio alle 17, si svolgerà ladella trebbiatura con mezzi e abiti d’epoca.