Inter nuova seduta nel pomeriggio | Lugano -3! Passi avanti per uno

(Di domenica 14 luglio 2024) L’nelfarà unadi allenamento, dopo quella effettuata in mattinata. Si tratta del secondo giorno di ritiro, a meno tre dalla prima amichevole contro ilDUE – Secondo giorno di ritiro dell’in corso. Questa mattina, la squadra di Simone Inzaghi ha lavorato in palestra, facendo ancora corsa in campo. I volti sono sempre gli stessi, ossia quelli di ieri. Dal 18 arriveranno altri due giocatori, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. Rimanendo all’oggi, nel tardo, la squadra farà un’altradi allenamento. Ieri uno dei volti nuovi della squadra, Mehdi Taremi, ha anche trovato il suo primo gol in partitella. Tra tre giorni ci sarà il primo test amichevole contro il. Gli svizzeri sono già in formato campionato, avendo vinto ieri 3-1 col Parma, e tra sei giorni inizieranno ufficialmente il loro campionato contro il Grasshoppers.