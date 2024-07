Incidente frontale fra due auto a Gemonio conducenti feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)(Varese), 14 luglio 2024 – Una giornata festiva costellata da diversi incidenti, quella di oggi in provincia di Varese. Cominciata tragicamente con la morte di Manuel Sampellegrini, 39 anni, vittima di uno schiantointorno alle tre e mezza di questa notte a Olgiate Olona e che è proseguita con ulteriori incidenti per fortuna senza gravi conseguenze. Nel pomeriggio, un altrofra duesi è verificato intorno alle cinque in via Castelli a, i duesono rimastiin modo lieve. Sul posto i vigili del fuoco di Varese e ambulanze per prestare i primi soccorsi. Intorno alla stessa ora, un altroa Brinzio, al confine con Castello Cabiaglio, dove un uomo di settant’anni ha perso il controllo della suaed è finito nella boscaglia a lato della strada provinciale.