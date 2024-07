Il Pgt cancella il degrado La fabbrica abbandonata diventa un supermercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) A Renate un nuovosull’area di via Cavour al civico 6, al posto dell’azienda di confezionamento chiusa da tempo. L’iter per la variante del Pgt sta procedendo. Già lo scorso febbraio la giunta Rigamonti si era dichiarata d’accordo alla richiesta della RS Costruzioni, proprietaria del lotto, per poter collocare al posto della vecchia azienda di confezionamento un. L’ex sindaco Matteo Rigamonti aveva spiegato che era stato deciso di accettare la proposta di modifica urbanistica per la necessità di riqualificare un’area strategica, vicina al centro storico, da anni inutilizzata. Questo progetto di recupero dell’area era già stato inserito nel programma di intervento del 2021. Il nuovo sindaco Claudio Zoia spiega che è stata incaricata una équipe di professionisti per la predisposizione della variante e per la verifica delle normative ambientali.