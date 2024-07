Il Petrarca dimenticato nell’anno del Vasari Incontrò Dante in città quando era in fasce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Sopraffatto dall’aretino, il non meno aretinocorre il rischio di essere: eppure questo anno di grazia 2024 segna i 650 anni anche dalla sua morte, avvenuta ad Arquà il 19 luglio 1374. Aretino dunque il, e anche verace, contrariamente a quanto ancora si va dicendo e scrivendo sulla circostanza che sarebbe nato ad Arezzo per caso, a seguito dell’esilio comminato al padre Petracco dal governo fiorentino. La famiglia era ben radicata in, tanto è vero che nella casa di via dell’Orto aveva sede come notaio il nonno di Francesco, Parenzo, che aveva ereditato dal padre, Garzo, non solo l’esercizio della professione, ma anche la funzione di segretario (allora si diceva “scriba”) del vescovo Guglielmino, funzione che esercitava con l’aiuto del figlio Petracco (entrambi lasciarono Arezzo per Firenze all’indomani di Campaldino).