Il gagliardetto del Milan… in rosso

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildel Milan In occasione delle amichevoli giocate prima dell’inzio della scorsa stagione negli Stati Uniti, il Milan ha fatto realizzare dei gagliardetti, poi scambiati tra i capitani, in. Tale colore riporta in voga iltenue che il Milan utilizzò nei gagliardetti utilizzati tra la fine degli Anni Quaranta e gli inizi degli Anni Cinquanta, molto più raffinati di quello odierno. Quest’ultimo prima di essere adottato nella versione oggi presentata ha avuto una proposta alternativa in quanto, in perfetto stile americano, aveva nel contorno della scritta AC MILAN tonalità che riportavano alla bandiera statunitense. Fortunatamente non si optò per tale versione sicuramente poco sopportabile da tifosi e collezionisti.