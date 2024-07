I grandi ristoranti non sono finiti ma vengono premiati chef che complicano la cucina Intervista a Ernesto e Mario Iaccarino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) Con oltre il 50% di clienti di ritorno, che di anno in anno visitano la casa della famiglia, il ristorante Don Alfonso 1890 si conferma una delledestinazioni per gli amanti dell'ospitalità d'autore. Ristorante, sì, ma anche un boutique hotel di 8 camere, Relais & Châteaux appena ristrutturato che mantiene integra l'impronta di sempre, espressione di uno stile locale, con i colori accesi che tornano negli ambienti, gli arredi e i tessuti, ma anche nelle ceramiche di Vietri disegnate ad hoc per la struttura di Sant'Agata sui Due Golfi. Una grande casa padronale in pieno centro cittadino, che nasconde un giardino verdissimo, un patio che regala relax e frescura a un passo dalla piscina. È qui che incontriamoed, maitre e