Emma Roberts protagonista di Prime Video anche sul red carpet

(Di domenica 14 luglio 2024)è tornata,di una nuova comedy suche l’ha riportatasul redcon i suoi look da fashion icon.ha il talento nel sangue. Non a caso sua zia è proprio Julia. Classe ’91,rappresenta la generazione Millennials che ce l’ha fatta sul grande schermo. Nonostante ad oggi la sua popolarità sia fortemente collegata al piccolo schermo con American Horror Story e Scream Queens, negli anni ha arricchitola proposta cinematografica così come quella delle piattaforme streaming. Di recente, ad esempio, è riapparsa sucomedi Space Cadet.. Crediti: Ansa – VelvetMagAvendo mosso i primi passi nel mondo dell’intrattenimento sin da bambina,ha recitato in film come Wild Child, Hotel Bau e Appuntamento con l’amore per menzionarne alcuni.