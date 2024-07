Così algoritmi e politically correct ci hanno resi più scemi e bugiardi Il caos su Biden lo dimostra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Viviamo nell’era più tecnologica della storia dell’umanità ma anche una tra le meno dinamiche intellettualmente, possibile che man mano che le macchine diventano più intelligenti noi diventiamo più stupidi? Questa settimana sono andata ad una conferenza/cena di gala in un club privato londinese, la conferenziera (non faccio nomi) aveva un curriculum stellare con tanto di incarichi presso think tank a Washington DC, presentava la sua tesi sulla fine della globalizzazione, tesi enunciata in un libro che ha appena pubblicato. In sala c’erano avvocati, professori, economisti evia, tutti membri dell’establishment britannico, confesso che le aspettative erano alte. Ma i risultati sono stati bassissimi. Il discorso era pieno di banalità disarmanti, dopo aver spiegato il fenomeno della globalizzazione usando come esempio i prezzi della frutta nei supermercati del Regno di sua Maestà, la speaker è passata ad elogiare l’attuale politica anticinese dell’Occidente per concludere che tra qualche anno, quando rilanceremo la globalizzazione, lo faremo meglio perché incorporeremo al suo interno l’agenda verde.