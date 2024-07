Che Dio Ci Aiuti 8 riaccoglie suor Angela e trasloca a Roma

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Che Dio Ciriabbraccianell’ottava stagione della fortunata serie tv di Rai1, in onda nel 2025. Elena Sofia Ricci apparirà in alcuni episodi. La protagonista assoluta sarà Francesca Chillemi divenutaAzzurra Leonardi. Ma ci sarà una novità importante: il cambio di location. Addio all’Umbria con l’iconica Assisi, la storia. Inoltre i protagonisti non vivranno più in un convento, ma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. Che Dio Cisi rinnova per confermare il successo di una serie longeva e di successo. La serie attingerà sempre dai temi di attualità. Lo ha assicurato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, precisando che “Francesca Chillemi rappresenterà il cuore del racconto“, mentre “Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio“.