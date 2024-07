Arezzo città low cost qui il gelato meno caro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024)tra leitaliane dove ila di. Secondo una recente indagine di mercato analizzando i listini nelle singole province, si scopre che Forlì è lache oggi vanta il prezzo più alto del, con una media di 8,28 euro al Kg, seguita da Firenze (7,79 euro), Bolzano (7,39 euro), Ancona (7,13 euro) e Milano (7,08 euro). Sul lato opposto della classifica Cuneo risulta la provincia più conveniente, con un prezzo medio di 4,21 euro al chilo, seguita da(4,59 euro), Siena e Padova (entrambe a 4,60 euro). In totale 7 province segnano incrementi dei prezzi superiori al 40% rispetto al 2021. Situazione analoga nel settore dei gelati artigianali: i prezzi variano dai 20 ai 28 euro al kg (tra +20% e +30% sul 2021), mentre per un cono piccolo si spendono in Italia in media 2,7 euro.