Watkins definisce Lamine Yamal un talento generazionale prima della resa dei conti tra Inghilterra e Spagna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-12 17:11:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’eroe inglese Ollieritiene che il duo di ali spagnolo formato da Nico Williams erappresenti la minaccia più grande nella finale di Euro 2024 e ha definito il prodigio del Barcellona un “”.ha spinto l’verso la finale di domenica con una spettacolare vittoria all’ultimo respiro contro l’Olanda mercoledì. Ora affronteranno unaconsiderata dalla maggior parte degli osservatori la squadra di spicco del torneo. La loro minaccia in attacco proviene in gran parte dalle posizioni esterne, con Williams edell’Athletic Bilbao. Quest’ultimo compirà 17 anni sabato eè impressionato da ciò che è riuscito a realizzare a un’età così giovane.