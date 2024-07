Verona 33 braccianti indiani come schiavi indagate due persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Un nuovo caso di sfruttamento lavorativo nelle campagne italiane è emerso, coinvolgendo due cittadininel ruolo di “caporali” e 33 loro connazionalivittime. Questi ultimi erano stati attirati in Italia con la promessa di un futuro migliore, ognuno versando 17 mila euro per un permesso di lavoro stagionale. Tuttavia, per raccogliere questa somma, molti erano stati costretti a impegnare beni di famiglia o a indebitarsi con i “caporali”, lavorando tra 10 e 12 ore al giorno, sette giorni su sette, senza alcuna retribuzione. Il compenso di soli 4 euro l’ora veniva interamente trattenuto dai caporali fino all’estinzione del debito. La Guardia di Finanza di Legnago (Verona) ha condotto una serie di perquisizioni su mandato della procura di Verona, coinvolgendo due caporali residenti a Cologna Veneta.