Trovarsi a cantare con Rod Stewart il Trio delle Meraviglie | Una serata che ti cambia la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Porto Azzurro (Isola d’Elba), 13 luglio 2024 – Rodsbarca a sorpresa con il tender al ristorante "La Caletta" di Porto Azzurro all’isola d’Elba e accompagna per un paio di pezzi la band elbana ‘Il’. "Stavamo facendo Ring of Fire di Johnny Cash, un pezzo country bello ritmato, lui ci guardava battendo le mani, poi si è avvicinato, mi ha abbracciato e ha cominciato acon noi. È accaduto tutto in pochi minuti, ma è stato indimenticabile", ci racconta euforico il chitarrista e cantante del gruppo Christian Secchi. Rod the mod è arrivato dal mare intorno alle 9 di sera di mercoledì con il suo entourage, tra cui la moglie Penny Lancaster e il figlio diciottenne Alastair, nel locale sulla scogliera poco prima di Porto Azzurro.