Sprecopoli Pd chi butta davvero i soldi della sanità Viaggio nelle regioni rosse

(Di sabato 13 luglio 2024) Unastremata da liste d'attesa, ritardi, carenza di personale. Con un Pd in piazza un giorno sì e uno no a predicarepubblica e ad attaccare, per voce del segretario Elly Schlein, il modello Lazio del governatore Francesco Rocca. Eppure, dati alla mano, le cose non stanno affatto così. E in questa inchiesta Il Tempo compara i diversi modelli di gestione. Chi privatizza ed esternalizza senza risultati è proprio il Pd, il sistema delle. Milioni di euro per presunti piani dell'emergenza, che hanno come risultato zero vantaggi per l'utente e disavanzi in crescita per le casse pubbliche. A partire dalla Puglia di Michele Emiliano, dove – dati alla mano – sono gli stessi sindacati ad accusare la Regione di sprechi, soprattutto nella gestione affidata in house alle Asl pugliesi.