Siamo marito e moglie Nozze ‘a sorpresa’ per la coppia vip location da sogno e cerimonia privata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Una meraviglia per gli occhi di tutti i loro fan. Ladi super vip ha deciso di unirsi in matrimonio, dopo aver vissuto 12 anni da fidanzati. Lehanno avuto luogo in unada, infatti si sono detti sì per tutta la vita ai Caraibi, in particolare ad Anguilla. Non sono stati presenti tantissimi invitati, infatti hanno preferito un party più sobrio. La, che non è stata sfarzosa, ha visto la partecipazione dei parenti degli sposi e degli amici più importanti. I due vip sono quindie la loro gioia al matrimonio è stata tangibile. Hanno quindi optato per dei fiori di arancio lontani dalle telecamere, visto che hanno scelto un luogo in cui hanno potuto puntare maggiormente sulla privacy. Leggi anche: “Lo sposo sto a piangere”.