Santa Maria la Fossa | cadavere recuperato nel fiume Volturno

(Di sabato 13 luglio 2024)la. Dalle ore 19 di ieri sera, e fino a tarda notte, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è stata impegnata nelle operazioni di recupero di unavvistato da un pescatore nel, in un’area impervia ricadente nel comune dila. Il corpo privo di vita è stato visto galleggiare dal pescatore che subito ha dato l’allarme. Sul posto, in supporto alla squadra del distaccamento di Mondragone, è intervenuta con un gommone anche una squadra per il soccorso fluviale proveniente dalla sede centrale del Comando. I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il, presumibilmente di sesso maschile, hanno provveduto a vincolarlo e a trasportarlo a riva per il prosieguo delle indagini.