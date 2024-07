Roma fermata banda di ladri | nascondevano grimaldelli e acido per forzare le serrature

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 luglio 2024), preziosi, mazzi di chiavi e finanche bottiglie diperle. Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio a sottoporre a fermo di indiziato di delitto tre cittadini georgiani, di 41, 38 e 34 anni, perché gravemente indiziati del reato di ricettazione. La Polizia ha visto i tre tipi sospetti e li ha fermati per controlli – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comNei giorni scorsi, i poliziotti, durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in abitazione, transitando in Via dei Campi Flegrei, hanno notato due uomini, con fare sospetto, uscire da un’autovettura e, poco dopo, sono stati raggiunti da una terza persona.