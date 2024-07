Roma | arriva Arrowsticino il primo take-away di arrosticini

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024) E’to nella Capitale, ilche permetterà di gustare a casa, una delle eccellenze alimentari abruzzesi: gliNel cuore pulsante di Trastevere, uno dei quartieri più vivaci e caratteristici di, nasce una novità gastronomica destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina abruzzese e non solo:. Si tratta delinteramente dedicato agli, preparati seguendo la tradizione che vuole questi succulenti spiedini cotti esclusivamente alla brace. L’arrosticino -Ansa- Notizie.comnon si limita a offrire i classicidi pecora ma esplora variazioni altrettanto gustose come lo special di fegato e quello di pollo, pensati per soddisfare tutti i palati.